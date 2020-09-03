MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması: 'Bir oyuncunun testi pozitif'
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması: 'Bir oyuncunun testi pozitif'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 21:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması: 'Bir oyuncunun testi pozitif'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması: 'Bir oyuncunun testi pozitif'
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle