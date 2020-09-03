Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması: 'Bir oyuncunun testi pozitif'

Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.