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Haber Giriş: 27.05.2020 - 21:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü testi açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü testi açıklaması!
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Trabzonspor, yönetim, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüs testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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