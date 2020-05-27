Son Dakika | Trabzonspor'dan corona virüsü testi açıklaması!
Trabzonspor, yönetim, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüs testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı
Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
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