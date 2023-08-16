Son Dakika: Trabzonspor'dan çifte KAP bildirimi! Rayyan Baniya ve Taxiarchis Fountas...

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Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Taxiarchis Fountas'ın transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

TAXIARCHIS AÇIKLAMASI

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Bordo-mavililer ile prensip anlaşmasına varan Taxiarchis Fountas, transfer sürecini ilerletmek için başkent Atina'dan kalkan tarifeli uçakla dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'a inmişti.

İlk maçını oynamak için sabırsızlandığını aktaran Yunan oyuncu, "Her şey tamam. Milli takımdan beraber forma giydiğim arkadaşlarım Bakasetas, Siopis ve Kourbelis ile konuştum ve Kourbelisi de satın aldılar. Onlar Trabzonspor için ülkenin en güzel takımı olduğunu söylediler. taraftarlarımız gerçekten tam bir çılgın. Ben de stadyumda oynayacağım ilk maçımı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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RAYYAN BANIYA AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.