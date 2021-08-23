MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...
GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...

Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren TrabzonsporBologna'dan Stefano Denswil ile imza aşamasına geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; bordo mavili ekip, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi