Son Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil ile imza aşamasına geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; bordo mavili ekip, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.