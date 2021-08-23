Son Güncelleme:
Son Dakika: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil tamam...
Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil ile imza aşamasına geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; bordo mavili ekip, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.