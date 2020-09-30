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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha! Alan Browne...

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Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha! Alan Browne...
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Teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde İngiltere'den Lewis Baker, Fousseni Diabate ve Benik Afobe takviyelerini yapan Trabzonspor'un bu kez de Preston'dan Alan Browne'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme İngiltere'den bir isim daha geldi.

Ada'dan Lewis Baker, Fousseni Diabate ve Benik Afobe transferlerini gerçekleştiren Trabzonspor'un bu kez de Preston'dan Alan Browne için görüşmelere başladığı aktarıldı.

İngiliz basınının Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Trabzonspor, 3.5 milyon Euro düzeyinde bonservisi bulunan oyuncunun kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

25 yaşındaki İrlandalı orta saha, bu transfer döneminde takımdan ayrılmak isterken Preston da önümüzdeki yaz bitecek sözleşmesi nedeniyle bir gelir elde ederek oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Yeni başlayan sezonda Preston formasıyla Championship'te 3 maça çıkan Browne, geçtiğimiz sezon da 43 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

2014'ten bu yana İngiltere'de Preston forması giyen Browne, İrlanda A Milli Takımı ile de 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonspordan bir transfer daha Alan Browne...

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