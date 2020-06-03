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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a destek! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu...

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a destek! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu...
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Trabzonspor, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ismi verilsin önerisine destek çıktı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu’na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

BORDO MAVİLİ EKİP AYRICA YENİ SEZON İÇİN HAZIRLADIĞI LOGOYU DA PAYLAŞTI

 

Son Dakika | Trabzonspordan Beşiktaşa destek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu...

 

Son Dakika | Trabzonspordan Beşiktaşa destek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu...

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