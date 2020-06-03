Son Dakika | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a destek! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu...

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu’na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

BORDO MAVİLİ EKİP AYRICA YENİ SEZON İÇİN HAZIRLADIĞI LOGOYU DA PAYLAŞTI

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