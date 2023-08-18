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Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Siopis, Cardiff City'de!

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#Transfer#Siopis#Erol Bulut
Son Dakika: Trabzonspordan ayrılan Siopis, Cardiff Cityde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 13:28

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Siopis, Erol Bulut'un başında olduğu Cardiff City'e transfer oldu.

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Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Manolis Siopis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Nenad Bjelica döneminde kadroda kendine yer bulamayan ve ayrılık kararı alan Yunan futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedilmişti.

Trabzonspor ile oyuncu arasında yapılan anlaşmaya göre, Siopis'in ayrılık bedeli olarak bordo mavili kulübe 242 bin 500 euro fesih tazminatı ödeyeceği açıklanmıştı.

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EROL BULUT İLE BULUŞTU

Cardiff City'e imzası sonrası konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Erol Bulut'u çok iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık ve her seferinde kazanmak istiyor. Ben de kariyerim boyunca böyle çalıştım. Goutas'ı da çok iyi tanıyorum - o benim iyi arkadaşım. Konuştuk ama çok fazla değil" dedi.

Teknik direktör Erol Bulut ise "Normalde Manolis gibi bir oyuncuyu almaya kalktığınızda alamıyorsunuz. Böyle bir oyuncuyu almak gerçekten çok zor. Onu Alanyaspor'a getirdim ve Trabzonspor için gerçekten büyük bir adım attı. Müsait olduğunu görünce kendisiyle iletişime geçtik ve gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Takım için çok çalışacak bir savaşçı. Taraftarlar onu sevecek ve son yıllarda topla teknik becerilerini artırdı" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Siopis#Erol Bulut

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