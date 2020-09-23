Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Doğan Erdoğan‘a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
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