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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

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Son Dakika | Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
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Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'in yeni adresi belli oldu. Liverpool'dan büyük ümitlerle transfer edilen fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu, David Beckham’in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile anlaştı.

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, David Beckham’in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile anlaştı

Asist Analiz'de yer alan habere göre; bordo mavili ekiple yollarını ayıran Daniel Sturridge, David Beckham’in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami'ye gitti.

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