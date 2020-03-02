Son Dakika | Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, David Beckham’in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile anlaştı



Asist Analiz'de yer alan habere göre; bordo mavili ekiple yollarını ayıran Daniel Sturridge, David Beckham’in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami'ye gitti.



