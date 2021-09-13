Son Dakika: Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması! Sakatlığı...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Anders Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Anders Trondsen'in sağ ayak bileğinde kapsül ile dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluştuğunu ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Anders Trondsen’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlanmıştır” dedi.