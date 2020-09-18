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Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'dan Ali Karimi bombası! | Transfer haberleri

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Son dakika | Trabzonspor'dan Ali Karimi bombası! | Transfer haberleri
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Menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un İranlı orta saha Ali Karimi'yi istediğini açıkladı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Barcelona'nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un ilgilendiği ismi açıkladı.

Dursun, bordo-mavili ekibin, İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi gündemine aldığını ifade etti. 

İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi'nin bonservisi elinde bulunuyor.

Bu futbolcuyla ilgili olarak gereken görüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Dursun, "Ali Karimi'yle ilgili olarak Süper Lig'den başka ekiplerin de ilgisi var. Trabzonspor forması giyen Hosseini'yle arkadaşlar. Hosseini de Esteghlal'den gelmişti. Bu transfer önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Trabzonspordan Ali Karimi bombası | Transfer haberleri

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