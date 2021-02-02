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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve sakatlık açıklaması

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Son Dakika: Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve sakatlık açıklaması
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Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan Abdulkadir Parmak açıklaması şu şekilde:

“Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır”

Son Dakika: Trabzonspordan Abdulkadir Parmak ve sakatlık açıklaması

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