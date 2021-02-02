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Son Dakika: Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve sakatlık açıklaması
Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan Abdulkadir Parmak açıklaması şu şekilde:
“Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır”
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