Son Dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.