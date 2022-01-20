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Son Dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Sakatlık
Son Dakika: Trabzonspordan Abdülkadir Ömür açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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#Trabzonspor#Abdülkadir Ömür#Sakatlık

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