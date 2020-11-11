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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
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Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
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Trabzonspor, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür hakkında açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir."

 

Son Dakika | Trabzonspordan Abdülkadir Ömür açıklaması

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