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Son Dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
Trabzonspor, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür hakkında açıklamada bulundu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir."
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