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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan 9 milyon TL'lik anlaşma!
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan 9 milyon TL'lik anlaşma!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan 9 milyon TL'lik anlaşma!
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Trabzonspor, Yıldız Holding ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar reklam anlaşması imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Yıldız Holding, Şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9.000.000.-TL+KDV ödeyecektir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Son Dakika | Trabzonspordan 9 milyon TLlik anlaşma

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