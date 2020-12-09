Son Dakika | Trabzonspor'dan 9 milyon TL'lik anlaşma!
Trabzonspor, Yıldız Holding ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar reklam anlaşması imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Yıldız Holding, Şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9.000.000.-TL+KDV ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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