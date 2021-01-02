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Haber Giriş: 02.01.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük maçında yok

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Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük maçında yok
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Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ise kadroda yok.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kadrosu açıklandı. Bordo-Mavililer'de sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ise kadroda yok.

Son dakika | Trabzonsporda Vitor Hugo, Karagümrük maçında yok

 

Son dakika | Trabzonsporda Vitor Hugo, Karagümrük maçında yok

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