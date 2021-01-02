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Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük maçında yok
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ise kadroda yok.
Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kadrosu açıklandı. Bordo-Mavililer'de sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür kafilede yer alırken, tecrübeli savunmacı Vitor Hugo ise kadroda yok.
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