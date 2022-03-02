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Son Dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! Sezonu kapattı...

#Vitor Hugo#Trabzonspor#Sakatlık
Son Dakika: Trabzonsporda Vitor Hugo depremi Sezonu kapattı...

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun sağ bacağında kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Tecrübeli stoperin sezonu kapattığı belirtildi.

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Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun son durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" denildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncunun sezonu kapattığı, kırığın bölgede meydana getirdiği hasara bağlı olarak, 4-6 ay arası forma giyemeyeceği bildirildi.

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#Vitor Hugo#Trabzonspor#Sakatlık

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