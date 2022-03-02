Son Dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! Sezonu kapattı...

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun son durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" denildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncunun sezonu kapattığı, kırığın bölgede meydana getirdiği hasara bağlı olarak, 4-6 ay arası forma giyemeyeceği bildirildi.