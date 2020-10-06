MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da üyelere kapalı Divan Kurulu!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da üyelere kapalı Divan Kurulu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da üyelere kapalı Divan Kurulu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'da üyelere kapalı Divan Kurulu!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan genel kurul toplantısının üyelere açık olmayacağını bildirdi.

22
  • Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
  • Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
  • Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
  • Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, tüzüğün 48. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısının 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'de yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak genel kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim 2020 tarihinde yayınladığı koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesi nedeniyle üyelerimize açık toplantı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı söz konusu toplantımız, camiamızın Trabzonspor'umuz ile ilgili gelişmelerden, dönemsel denetim raporlarından ve gelir-gider tablolarından haberdar olabilmesi amacıyla kulübümüzün resmi hesapları üzerinden canlı verilecektir. Değerli üyelerimize ve Trabzonspor camiasına saygı ile duyururuz."

Son Dakika | Trabzonsporda üyelere kapalı Divan Kurulu

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle