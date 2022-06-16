Son dakika: Trabzonspor'da Umut Bozok ve Marlon gelişmesi!

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Jens Stryger Larsen, Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerini KAP'a bildiren Trabzonspor, iki transferi daha bitirme aşamasına geldi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşmaya vardı. Umut Bozok da resmi görüşmeler için İstanbul'a davet edildi.

Milli golcü Umut Bozok ile Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor...

STOPER SHAKHTAR DONETSK'TEN

Bordo-mavili kulüp, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı stoper Marlon için de büyük gelişme kaydettiği belirtildi. Yine A Spor'un haberine göre 26 yaşındaki Marlon ile anlaşmaya varan Trabzonspor yönetimi, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transfermarkt'ta piyasa değeri 10 milyon euro olan Marlon'un kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

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