Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer yanıtı! Galatasaray...

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuştu.

GALATASARAY, AVRUPA, NE DERSE O OLUR

Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği iddialarına yanıt veren Uğurcan, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur, Ertuğrul Başkanım da bunu biliyor zaten" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BİR TAKIMA SATMAM' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan'ın durumu hakkında geçtiğimiz günlerde "Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız." şeklinde konuşmuştu.

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