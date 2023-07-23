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Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer yanıtı! Galatasaray...

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonsporda Uğurcan Çakırdan transfer yanıtı Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:42

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray iddiaları hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuştu.

GALATASARAY, AVRUPA, NE DERSE O OLUR

Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği iddialarına yanıt veren Uğurcan, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur, Ertuğrul Başkanım da bunu biliyor zaten" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE'DE BİR TAKIMA SATMAM' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan'ın durumu hakkında geçtiğimiz günlerde "Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız." şeklinde konuşmuştu.

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Trabzonspor