Son Güncelleme:
Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni teklif!
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa Ligue 1 ekibi Rennes teklif yaptı.
A Spor ve Trabzon basınında yer alan haberlerde Rennes'in Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 15+3 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde bir teklif hazırladığı ifade edildi.
Uğurcan Çakır'ın menajerinin Trabzon'a giderek yönetimle transferi görüşeceği kaydedildi.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle