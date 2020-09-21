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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni teklif!

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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa Ligue 1 ekibi Rennes teklif yaptı.

A Spor ve Trabzon basınında yer alan haberlerde Rennes'in Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 15+3 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde bir teklif hazırladığı ifade edildi.

Uğurcan Çakır'ın menajerinin Trabzon'a giderek yönetimle transferi görüşeceği kaydedildi.

Son Dakika | Trabzonsporda Uğurcan Çakıra yeni teklif

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