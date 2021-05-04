Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a sürpriz talip! Liverpool derken Inter...

Trabzonspor Yönetimi, yaz döneminde esas kaynağı Uğurcan Çakır’ın transferinden kasaya koyacak.

20 milyon Euro’nun altında bir rakama kalecisini göndermeme kararı alan Bordo-Mavililer, Liverpool ve Inter ile temasta. İki Avrupa devi de Milli file bekçisi için çok istekli. Fransa’dan ise Rennes’in ilgisi sürüyor. Devre arasında 15 milyon Euro’yu bulan bir teklif sunan Ligue 1 ekibi, yeniden Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. (Fanatik)

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...