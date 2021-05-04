Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a sürpriz talip! Liverpool derken Inter...
Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavili ekibin, Uğurcan Çakır'ın transferi için Liverpool'un yanı sıra Inter ile de görüştüğü iddia edildi.
Trabzonspor Yönetimi, yaz döneminde esas kaynağı Uğurcan Çakır’ın transferinden kasaya koyacak.
20 milyon Euro’nun altında bir rakama kalecisini göndermeme kararı alan Bordo-Mavililer, Liverpool ve Inter ile temasta. İki Avrupa devi de Milli file bekçisi için çok istekli. Fransa’dan ise Rennes’in ilgisi sürüyor. Devre arasında 15 milyon Euro’yu bulan bir teklif sunan Ligue 1 ekibi, yeniden Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. (Fanatik)
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...