Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır transfer kararını açıkladı! 'Bana kızmalar artık'

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarları üzecek açıklamalar yaptı. Milli kaleci, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'ya da övgüler yağdırdı.

İşte Uğurcan'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar;

"Şampiyon olmayı hayal ediyordum. Çocukluğumdan bu yana Trabzonspor'luyum. Burada kaptan olmak ve şampiyonluk olmak nasip olmak. Onur verici bir şey. Burada oynadıktan sonra hayal değil, hedef olmuştu şampiyonluk. Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm camianın çok emeği var. Mutlu sona ulaştık, mutlu ve gururluyuz. Dediğim gibi hayaldi şampiyonluk, burada oynamaya başladıktan sonra hedef oldu. Hedefimi başardığım için çok mutluyum."

"Onur Ağabey (Kıvrak), problem yaşadı. Bir Fenerbahçe maçında kaleyi aldım. Hazır olmasam bu kadar iyi olabileceğimi düşünmüyorum. Bence o maç kırılma maçıydı. Hem o maçta, hem sezon boyunca iyi performans sergiledim. O maç kırılma anıydı."

"GEÇEN YIL DA TEKLİF GELMİŞTİ"

"Geçen seneden beri iyi bir ivme yakaladık. Abdullah hocayı tanıyorduk ama Trabzonspor'un başına geçince yaptıkları, çalıştırdıkları hedefe inandırdı. Yönetim de çok çalıştı. Transferler kampa yetişti, bana da teklifler geldi geçen sene. Onu görmüştüm, geçen seneden hissetmiştim. Burada kalıp şampiyonluk yaşayacağımı hissetmiştim. Trabzonspor'un şampiyonluğu benim için her şeyden, transferden daha değerli. Abdullah hoca geldikten sonra ben ona inanmıştım."

"Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olmam gerekiyor. Onun bilincinde çalışıyorum. İnşallah olurum."

"UYGUN TEKLİF GELİRSE GİTMEK İSTİYORUM, KIZMARLAR ARTIK..."

"Trabzonspor'da oynadığımdan beri çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana uygun bir teklif gelirse gitmek istiyorum. Trabzonspor'da artık 3 kupam var. Gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor. Mantıklı bir teklif olursa bu sezon gitmek istiyorum artık."

"Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum."

"ABDULLAH HOCA BİZİ ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRDI"

"Kampa başladığımızda, Abdullah Hoca şampiyon olacağımızı söyledi. Hedef oydu. Abdullah Hoca, bizi buna inandırdı. Geçen sene de iyi bir süreç yaşadık. O takıma iyi transferler geldi. Geçen seneden de öz güvenimiz yüksekti. Abdullah Hoca, kampın başından itibaren bizi şampiyonluğa inandırdı. Bir aile olduk. Bu da şampiyonluğa giden yolda en büyük etken. Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum, bana hayalimi yaşattı."

"Abdullah Hoca, çok saygı duyduğum biriydi. Buraya geldikten sonra, çok babacan bir tavrı vardı. İletişimi harika olan hoca. Bir taraftar olarak, kaptan olarak değil, hoca burada 10 sene kalsa mutlu olurum. Öyle seviyorum kendisini, çok çalışkan ve harika insanlardan kurulu bir ekibi var. Siz tahmin edin, ne kadar sevdiğimi, saygı duyduğumu."

"ÇOK KIRILMA MAÇI VARDI"

"Her maçımız finaldi. Kırılma anı çok oldu. İçerideki Fenerbahçe, dışarıda Beşiktaş maçı. Bunlar takımı kenetleyen maçlar oldu. Çok kırılma maçı vardı. Ama takım arkadaşlarım o kadar birbirine güveniyor, hiçbir zaman dağılma olmadı. Bu da birbirini ne kadar tanıyan ve seven takım olduğumuzu gösteriyor. Abdullah Hoca, her maçımız final diyordu, ne zaman bitecek diyorduk, Antalya maçıyla bitti."

"MAÇ BİTİNCA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

"Antalyaspor maçı bitmeden seyirciler girdi, ben de çıkarmaya çalıştım. Onlar girince ben anladım. Maç bitince direkt soyunma odasına koştum ve koridorda ağlamaya başladım. Benim çocukluk hayalimdi, bir taraftar olarak onu derinde hissettim. Soyunma odasında bir saat ağladım. O kadar duygulandım."

"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

"Küçüklüğümden bu yana başka futbolculara, başka sporculara, ahlakımla ve karakterimle örnek olmak istiyorum. Dışarıda sessiz sakin bir insanım. Buradaki genç arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Önce ahlaklı bir sporcu ve sonrasında başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Beni kim örnek alıyorsa, inşallah benden daha başarılı olurlar."

"MUSLERA İDOLÜM"

"Muslera, hem iş ahlakı, hem de performansıyla, duruşuyla, karakteriyle örnek aldığım insanlardan biri. Camiası, takımı ne olursa olsun benim örnek aldığım bir insan. Instagram üzerinden konuşuyoruz, şampiyonluk için tebrik ediyor. İdol olarak gördüğüm insan. Çok beğeniyorum, başarılı."