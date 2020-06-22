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Son dakika! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi...
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Alanyaspor maçında ilk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören Uğurcan ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.
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