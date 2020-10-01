MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldıklarını açıkladı.

7
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın Gaziantep FK müsabakası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı file bekçisinin sağ bacak üst adalesinde ödem oluştuğu belirtildi.

Öte yandan sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza da Uğurcan Çakır'la birlikte Gaziantep FK maçı kadrosunda çıkarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Süper Lig’de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır.

TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

KAĞAN MORADAOĞLU

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ATAKAN GÜNDÜZ

EDGAR IE

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MARLON XAVIER

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO

AHMET CANBAZ

ABDÜLKADİR ÖMÜR

SALİH KAVRAZLI

SAFA KINALI

YUSUF SARI

BİLAL BAŞACIKOĞLU

DIABATE

CALEB EKUBAN

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle