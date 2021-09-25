Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bereketi! Performansıyla servet kazandırdı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi proje başlıyor Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakTarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacak#Taş Tepeler
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Yerden yere vurdu Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap...Yerden yere vurdu! "Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap..."#Beşiktaş
Boğazda büyük panik 1 günde 2 kaza...Boğaz'da büyük panik! 1 günde 2 kaza... #Gemi
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Dünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacakDünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var Acaba Kılıçdaroğlu...Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var! Acaba Kılıçdaroğlu...#Kürt Sorunu
Talibandan kan donduran açıklamalar... Bize kimse karışamaz...Taliban'dan kan donduran açıklamalar... 'Bize kimse karışamaz...'#Afganistan
Olay video gerçeği Kim izletti Maç öncesi soyunma odasında yaşananlar...Olay video gerçeği! Kim izletti? Maç öncesi soyunma odasında yaşananlar...#Mario Balotelli
Sonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenekSonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenek#Seyahat
Bu kadarı da olmaz dedirtti Tacizci avukattan skandal savunma'Bu kadarı da olmaz' dedirtti! Tacizci avukattan skandal savunma#Taciz
AVMye afişini astırdı... Civarda oturan eski sevgililerime eziyetAVM'ye afişini astırdı... 'Civarda oturan eski sevgililerime eziyet!'#İrem Derici
Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum'Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum!'#Ebru Şallı
Konut harekâtı başlıyor Emlak Konuttan domino etkisi yaratacak projelerKonut harekâtı başlıyor! Emlak Konut'tan domino etkisi yaratacak projeler#Emlak Konut GYO
Beşiktaşta büyük kabus Tam 14 isim...Beşiktaş'ta büyük kabus! Tam 14 isim...#Beşiktaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bereketi! Performansıyla servet kazandırdı...

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig
Son Dakika: Trabzonsporda Uğurcan Çakır bereketi Performansıyla servet kazandırdı...

Son dakika haberi... Trabzonspor'un bu sezonki başarılı performansında büyük pay sahibi olan milli eldiven Uğurcan Çakır, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Başarılı kaleci, bordo-mavili takıma ligdeki ilk 6 maç sonunda servet kazandırdı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6 maçta 25 kurtarışla Trabzon kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Uğurcan Çakır, Konyaspor deplasmanında iki gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.

Görev yaptığı 6 müsabakada 25 net kurtarışa imza atan 25 yaşındaki eldiven, maç başına yüzde 79 kurtarış oranıyla kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü

İlgili Haber:Trabzonspor 38 yıllık rekoru tarihe gömdü!

Sabah'ın haberine göre; Uğurcan'ın bu değeri geçtiğimiz sezon yüzde 77, bir önceki sezon yüzde 74, 2018-2019'da yüzde 75, 2017-2018'de ise yüzde 63 olarak gerçekleşmişti. Milli file bekçisi, maç başına 3.8 kurtarış ortalamasıyla da en parlak dönemini yaşıyor.

Uğurcan geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti. Tecrübeli kalecinin kurtarışlarının puan primi olarak takıma kazancı ise şimdiden 10 milyon TL'ye ulaştı.

Uğurcan'ın kurtarışlarına sosyal medyada yorum yapan Fransız ve İngiliz sporseverler Trabzonlu kalecinin şu ana kadar transfer yapmamasının ilginç olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig