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Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da tüm testler negatif!

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Trabzonspor, kulüp bünyesinde 8. kez yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

Son Dakika | Trabzonsporda tüm testler negatif

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