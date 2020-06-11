Son Dakika | Trabzonspor'da tüm test sonuçları negatif çıktı!

Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. corona virüsü testi sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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