Son Dakika | Trabzonspor'da tüm test sonuçları negatif çıktı!
Trabzonspor, kulüp bünyesinde yer alan herkese yapılan son corona virüsü testinin tamamının sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. corona virüsü testi sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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