Son Dakika | Trabzonspor'da tüm corona virüsü testleri negatif çıktı!
Trabzonspor, futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan tüm COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır.
Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir.
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