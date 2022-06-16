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Son Dakika: Trabzonspor'da transferde hedef Cristian Tello!

#Transfer#Trabzonspor#Tello
Son Dakika: Trabzonsporda transferde hedef Cristian Tello

Nwakaeme'ye alternatif arayan Trabzonspor, aradığı ismi İspanya'da buldu.

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La Liga ekiplerinden Real Betis’le yolları ayırmaya hazırlanan 30 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş ve Chivas da devrede. Her üç kulübün de oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Trabzonspor her ne kadar transferde önceliğini stoper ve sol beke verse de Anthony Nwakaeme ile hala anlaşılamamış olması nedeniyle sol kanada da bir alternatif arıyor. Bordo mavililerin listesinde olan isimlerden birinin de son olarak Real Betis’te forma giyen Cristian Tello olduğu öne sürüldü.

30 Haziran'da serbest

Mundo Deportivo’nun haberine göre Betis’le yollarını ayıracağını açıklayan Cristian Tello’ya Türkiye’den Trabzonspor ve Beşiktaş ile Meksika’dan Chivas takımları talip. 30 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran’dan itibaren serbest olacak olması birçok kulübün iştahını kabartırken söz konusu üç kulübün oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

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Larin'in yerine istiyor

Cyle Larin ile iplere koparan Beşiktaş’ın da İspanyol futbolcuyu çok istediği gelen haberler arasında. Geçen sezon Betis’te 23 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Tello birçok seviyede İspanya Milli Takımı forması giydi.

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#Transfer#Trabzonspor#Tello

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