Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da transferde Bongonda sürprizi!

#Transfer#Trabzonspor#Bongonda
Son Dakika: Trabzonsporda transferde Bongonda sürprizi

Genk’ten ayrılmayı planlayan 26 yaşındaki ismin Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve bu nedenle kendisiyle ilgilenen Trabzonspor’a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haberin Devamı

Anthony Nwakaeme’nin ayrılması ihtimaline karşılık kanatlara yeni bir isim arayan Trabzonspor’un listesindeki isimlerden birinin de, bir dönem bordo mavili formayı giyen Theo Bongonda olduğu öne sürüldü.

Demokratik Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberinde, Belçika ekiplerinden Genk’ten ayrılmayı planlayan Bongonda’nın, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve bu nedenle kendisiyle ilgilenen Trabzonspor’a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların görüştüğü ancak henüz önemli bir ilerleme olmadığı gelen haberler arasında.

6 MAÇTA OYNAMIŞTI

Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapan Bongonda, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor’da geçirmişti. Karadeniz ekibinde 6 maçta şans bulabilen D. Kongo asıllı futbolcu ara transferde kulübü Celta Vigo’ya dönmüştü. 2019- 20’de Waregem’den 7 milyon Euro’ya Genk’e transfer olan Bongonda geçen sezon 43 maçta 13 gol attı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şampiyonlar Liginde yeni sezon takvimi açıklandı Trabzonspor ve Fenerbahçenin programı...Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon takvimi açıklandı! Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin programı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Bongonda

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi olur mu?… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam