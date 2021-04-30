Son dakika: Trabzonspor'da transfer toplantısı!

Süper Lig’in 39’uncu haftasını bay geçen Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek 2021-2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda transfer çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...