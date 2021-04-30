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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor'da transfer toplantısı!

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Son dakika: Trabzonspor'da transfer toplantısı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Süper Lig’in 39’uncu haftasını bay geçen Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek 2021-2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda transfer çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.

Son dakika: Trabzonsporda transfer toplantısı

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