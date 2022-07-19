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Son dakika: Trabzonspor'da stopere 5 aday! Jason Denayer ikna edilemezse...

#Trabzonspor#Jason Denayer#Transfer
Son dakika: Trabzonsporda stopere 5 aday Jason Denayer ikna edilemezse...

Trabzonspor defansa takviye yapıp transferi kapatacak. Fırtına, Denayer’le anlaşamadığı takdirde Sviatchenko, Djene, Julien ve Vestergaard’a yönelecek.

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Süper Lig’de şampiyon olan kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen ile güçlendiren Trabzonspor’da şimdi gözler stoper transferine çevrildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın şu an için takviye yapılması gereken tek mevki olan sağ stoper için beş aday bulunuyor...

Öncelikle bonservisi elinde olan eski Galatasaraylı Jason Denayer’le anlaşmaya çalışan bordo mavililer, Belçikalı futbolcuyu ikna edemediği takdirde diğer adaylara yönelecek.

Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Denayer’in alternatifleri Midtjylland’dan Danimarkalı Erik Sviatchenko, Getafe’den Togolu Dakonam Djene, Celtic’ten Fransız Christopher Julien, Leicester City’den Danimarkalı Jannik Vestergaard. Trabzonspor, stoper transferini bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.

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#Trabzonspor#Jason Denayer#Transfer

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