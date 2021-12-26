Son dakika: Trabzonspor'da stoper transferi kararı! Kaan Ayhan...

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Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla stopere takviye yapması elzem olan Trabzonspor’da gündeme bir diğer Milli yıldız Kaan Ayhan geldi. Fırtına normalde Edgar’a alternatif olacak bir isim düşünüyordu, ancak yaşanan sakatlık planları değiştirdi.

Fanatik'in haberine göre stoper mevkisine tartışmasız katkı yapacak bir transfer yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Sassuolo forması giyen başarılı futbolcu için girişimlere başlayacak. Kaan Kayhan’ı kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıkları başlayacak. Fırtına’nın kapıyı 4 milyon Euro’dan açması bekleniyor.