Son Dakika | Trabzonspor'da Sosa, Arjantin'e dönmek istiyor!

Eski kulübü Estudiantes Sosa’yı ülkesine döndürmek için yoğun pres uygularken, kulüp yöneticisi Agustin Alayes, yıldız oyuncunun transferinin bir düş olmadığını söyledi.

Cielosports’a açıklamalarda bulunan Alayes “Sosa artık ülkesine dönmek istiyor ve Estudiantes de onun kalbinde büyük bir yere sahip. Bence yeniden burada oynamak istiyor” şeklinde konuştu.