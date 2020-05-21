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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Sosa, Arjantin'e dönmek istiyor!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Sosa, Arjantin'e dönmek istiyor!
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Trabzonspor, kaptanı Jose Sosa ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanırken, Arjantinli yıldız ile ilgili ülkesinden flaş bir açıklama geldi.

Eski kulübü Estudiantes Sosa’yı ülkesine döndürmek için yoğun pres uygularken, kulüp yöneticisi Agustin Alayes, yıldız oyuncunun transferinin bir düş olmadığını söyledi.

Cielosports’a açıklamalarda bulunan Alayes “Sosa artık ülkesine dönmek istiyor ve Estudiantes de onun kalbinde büyük bir yere sahip. Bence yeniden burada oynamak istiyor” şeklinde konuştu.

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