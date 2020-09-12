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Son Dakika | Trabzonspor'da Sörloth krizi! 'Telefonlara cevap vermiyor...'
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşandığı iddia edildi.
TRT Spor'un haberinde milli takım arası sonrası 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Sörloth'a ulaşılamadığı, Norveçli golcünün telefonlara cevap vermediği belirtildi.
Sörloth, Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
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