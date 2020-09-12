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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Sörloth krizi! 'Telefonlara cevap vermiyor...'
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 00:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Sörloth krizi! 'Telefonlara cevap vermiyor...'

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşandığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberinde milli takım arası sonrası 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Sörloth'a ulaşılamadığı, Norveçli golcünün telefonlara cevap vermediği belirtildi.

Sörloth, Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

 
 
 
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💥#Sörloth kayıplarda!

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

Son Dakika | Trabzonsporda Sörloth krizi Telefonlara cevap vermiyor...

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