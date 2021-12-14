Son Dakika: Trabzonspor'da sol bek için düşünülen son transfer: Hassane Kamara

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Uğur Çiftçi, Kyriakopoulos, Tymoteusz Puchacz gibi isimleri sol bek listesinde bulunduran Trabzonspor ’da, yeni bir oyuncu da radara girdi: Hassane Kamara.

Gervinho ve Trabzonspor’un yeni transferi Kouasse gibi Fildişili olan Kamara, Fransa’da Nice forması giyiyor. Ülkesinin milli takımında da oynuyor.

Fanatik'in haberine göre; Nice’te son maçlarda şans bulamayan Kamara’nın kiralanması gündeme gelebilir.

Çünkü Nice, 2020’nin yaz döneminde 4 milyon Euro bonservis ödediği 27 yaşındaki sol bek için aynı seviyede bir rakam talep ediyor.