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Son Dakika: Trabzonspor'da Sivasspor öncesi 4 eksik! Nwakaeme...

#Trabzonspor#Sivasspor#Nwakaeme
Son Dakika: Trabzonsporda Sivasspor öncesi 4 eksik Nwakaeme...

Süper Lig'de bu hafta Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 13.30’da son idmanını yapan bordo mavililer, yarınki müsabaka öncesi taktik çalıştı. Siopis, Nwakaeme, Djaniny ve Trondsen bugünkü son idmana katılmadı.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30’da havayoluyla Trabzon’dan Sivas’a hareket edecek.

TRABZONSPOR'UN DEMİR GRUP SİVASSPOR KADROSU

Son Dakika: Trabzonsporda Sivasspor öncesi 4 eksik Nwakaeme...

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