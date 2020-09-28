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Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Serkan Asan'a Avrupa kulüpleri talip oldu!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Serkan Asan'a Avrupa kulüpleri talip oldu!
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Trabzonspor'da Pereira’nın sakatlığında ligdeki 3 maçta da 90 dakika oynayan Serkan Asan, fırsatı iyi değerlendirdi. Son Malatya karşılaşmasının en iyilerinden olan 21 yaşındaki sağ bek, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Altyapısından çıkardığı yeni yeteneklerle takdir kazanan Trabzonspor’un Türk futboluna son armağanı; Serkan Asan... Son yıllarda vitrin yapan Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak gibi isimlerin ardından gelen Serkan, bu sezon ligdeki 3 maçta da 90 dakika görev aldı. Pereira’nın sakatlığında eline geçen forma fırsatını iyi değerlendiren 21 yaşındaki sağ bek, özellikle Yeni Malatyaspor mücadelesindeki performansıyla parmak ısırttı. Her maç üstüne koyarak giden ve oynadıkça güven kazanan Serkan, Trabzonspor’un attığı 2. golde büyük pay sahibiydi. Hem attığı çalım hem hücuma çıkışı hem de devamındaki adrese teslim pasıyla dikkat çeken Serkan, Avrupa ekiplerinin radarında.

Getafe, Lille, Freiburg...

Geçen sezon Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden biri olan Getafe’nin dikkatini çeken Serkan için o dönem 1.5 milyon Euro’luk teklif yapılmıştı. Ancak yönetim bunu kabul etmemişti. Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Freiburg da Trabzonspor’un yeni yıldız adayını yakından takip ediyor.

Son Dakika | Trabzonsporda Serkan Asana Avrupa kulüpleri talip oldu

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