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Son dakika: Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig
Son dakika: Trabzonsporda seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 22:35

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 18-19 Mart'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.

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Bordo mavililer, resmi siteden yaptığı duyuruyla 18-19 Mart'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig

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