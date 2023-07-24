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Son Dakika: Trabzonspor'da sakatlık şoku! Mislav Orsic 9 ay yok

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#Trabzonspor#Orsic#Süper Lig
Son Dakika: Trabzonsporda sakatlık şoku Mislav Orsic 9 ay yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:01

Antrenmanda dizinden sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

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Trabzonspor'da idmanda sakatlık geçiren Mislav Orsic'in durumu belli oldu.

Antrenmanda Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Hırvat futbolcu Mislav Orsic sağ dizinden sakatlık geçirmişti.

Bordo-mavililerin yeni transferinin durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

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9 AY YOK

Hırvat futbolcunun 9 ay sahalardan uzak kalacağı ve resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor, Orsic'i Southampton'dan Haziran ayının sonunda transfer etmiş ve bonservisi için 2.4 milyon euro ödemişti.

Trabzonspor'a 2+1 yıllık imza atan Orsic, ilk iki yılında sezon başına 1.6 milyon euro kazanacak.

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#Trabzonspor#Orsic#Süper Lig