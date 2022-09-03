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Son dakika: Trabzonspor'da sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat oldu! Son durumu...

Güncelleme Tarihi:

#Dorukhan Toköz#Trabzonspor#Sakatlık
Son dakika: Trabzonsporda sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat oldu Son durumu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 12:22

Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da dizinden sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz ameliyat oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da maçın 45+3. dakikasında rakibiyle gitdiği mücadele sonrası dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Milli futbolcunun bu sabah sol dizinden ameliyat edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

A takımımızın dün oynadığı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat’ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

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- SAKATLIK KABUSU

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor.

Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.

Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adele problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında forma giyemedi.

Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.

Bordo-mavililerde, Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyfini kaçırdı.

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#Dorukhan Toköz#Trabzonspor#Sakatlık

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