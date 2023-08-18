Son Dakika: Trabzonspor'da Rayyan Baniya transferinin maliyeti belli oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret

2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

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Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.