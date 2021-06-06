Son dakika: Trabzonspor'da Ömer Sağıroğlu'ndan transfer açıklaması

Sağıroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesini ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için hayırlı olsun dileklerini iletti.



Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un her zaman zirveye oynayan yarışmacı bir takım olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmek için yönetim kurulu ile birlikte disiplinli bir çalışma içinde olduk. Bu konuda taviz vermeden, planlarımız doğrultusunda hareket ettik. Rakiplerimiz ciddi bütçelerle takım yaparken, biz mali yapımızı bozacak hamlelerden uzak durduk, yarışmacı kimliğimizden de ödün vermedik." dedi



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yapılanma ve hedef anlamında fikirlerin örtüştüğünü dile getiren Sağıroğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Hocamız, şehrin yapısını ve yöre insanının ne istediğini çok iyi biliyor. Hocamız, tesislere girdiğinden itibaren 'burası gerçekten bir futbol kenti' dedi. Hemen bunu hissetti ve Trabzonspor'da görev yapmaktan da çok mutlu. Altyapı için de Abdullah Avcı büyük bir şans. Bu topraklardaki oyuncu verimini biliyor ve bunun için altyapıyla da müthiş bir koordinasyon içinde. Bugün Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun bir çok takımda Trabzonlu oyuncuları görebiliyoruz. Gerçekten bura verimli topraklar, genetiğimizde var. Hocamızın da tespitleri ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Bir taraftan yarışırken, diğer taraftan ise yetiştirip, geliştireceğiz ve ekonomik olarak kulübümüze katkı sağlayacağız."



Sağıroğlu, transfer çalışmalarının büyük bir titizlik içinde yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Bu ay içinde başlayacak olan kampa kadar hedeflediğimiz transferleri tamamlamak istiyoruz. Bu konuda, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, Başkanımız ve Yönetim Kurulu'nda görevli arkadaşlarımız koordineli bir şekilde, büyük bir uyum içinde çalışıyor." diye konuştu.



Transferlerin, Avcı ve Futbolcu İzleme Komitesinin onayı ile gerçekleştirildiğini dile getiren Sağıroğlu, "Gervinho ve Peres bu çalışmanın ürünü. Bu anlamda Futbolcu İzleme Komitemiz çok iyi bir veri tabanına sahip. Trabzonspor'un her zaman hedefi zirvedir. Bu hedef doğrultusunda iskelet kadromuz ve yeni yaptığımız transferlerin yanına transferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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