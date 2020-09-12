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İHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da olağanüstü toplantı! Sörloth...

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Trabzonspor Yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan Alexander Sörloth krizi sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağanüstü toplantıya girdi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Alexander Sörloth krizine çözüm arıyor. Trabzon'a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordo-mavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, yönetim ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağanüstü toplanarak yaşanan krizde izlenecek yol haritaları üzerinde değerlendirme yapıyor. Sörloth'ün restine karşılık ise Karadeniz ekibi bir taraftan Alman Kulübü Leipzig ile pazarlıklarını yürütüyor.

Son Dakika | Trabzonsporda olağanüstü toplantı Sörloth...

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