Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:15,
Son Dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!
Trabzonspor'da John Obi Mikel, Çaykur Rizespor karşısında 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, yine kart cezalısı konumuna düştü.
Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.
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