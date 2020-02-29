MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:15,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da John Obi Mikel, Çaykur Rizespor karşısında 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, yine kart cezalısı konumuna düştü.

Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle