Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme’nin alternatifi Trezeguet | Transfer haberi

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Hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor, Trezeguet’ye kanca taktı. Nwakaeme ile anlaşılamaması sonrasında rotasını değiştiren bordo mavililer, gözünü Aston Villa’nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna çevirdi. Bonservisi Aston Villa’da bulunan Trezeguet sezonu Medipol Başakşehir’de tamamlamıştı.

MENAJERi AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş’ın da devrede olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için menajerinden açıklama gelmişti. Christian Emile, “Beşiktaş’ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’nin yanı sıra ve farklı liglerden de Trezeguet ile ilgilenen başka kulüplerin olduğunu ifade edildi.

YARIM SEZONDA 9 GOLE KATKI

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Trezeguet geçen sezon Medipol Başakşehir’de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa’da ise 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti. Önümüzdeki günlerde bordo mavililerde bu transfer için gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.