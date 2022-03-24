Son Dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme'de mutlu sona ulaşıldı! Alacağı maaş...

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Trabzonspor formasıyla 4. sezonunu geçiren ve Süper Lig kariyerindeki en skorer dönemini yaşayan Nwakaeme (11 gol, 10 asist) imzayı atıyor. Uzun süredir Nijeryalı yıldızla görüşme halinde olan ve 2 artı 1 yıllık yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına varan Bordo-Mavililer, imza parasıyla ilgili detayları da çözdü.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Abdullah Avcı’nın mutlaka kalması yönünde rapor verdiği Nwakaeme için Beşiktaş maçı öncesi resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Milli arada tarafların sözleşme sürecini noktalayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 1.5 milyon Euro’luk garanti ücrete ek olarak imza parası ve bonuslar alacak. Kısacası Nwakaeme’ye takımdaki tavan ücret verilecek.

MÜTHİŞ İKİLİYE DEVAM

Nwakaeme’nin takımda kalmasıyla birlikte, Trabzonspor hücumdaki en güçlü noktası olarak gösterilen sağ ve sol kanadını koruyacak. Visca-Nwakaeme ikilisinden şampiyonluk yolunda müthiş verim alan Fırtına, bu ikiliyle gelecek sezonlarda da rakiplerinin korkulu rüyası olacak.

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