Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme'de mutlu sona ulaşıldı! Alacağı maaş...

#Nwakaeme#Trabzonspor#Transfer
Son Dakika: Trabzonsporda Nwakaemede mutlu sona ulaşıldı Alacağı maaş...

Trabzonspor'un hücumdaki en etkili silahı Anthony Nwakaeme takımda kalıyor. Yeni sözleşme için anlaşmaya varılan başarılı futbolcunun alacağı maaş da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Trabzonspor formasıyla 4. sezonunu geçiren ve Süper Lig kariyerindeki en skorer dönemini yaşayan Nwakaeme (11 gol, 10 asist) imzayı atıyor. Uzun süredir Nijeryalı yıldızla görüşme halinde olan ve 2 artı 1 yıllık yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına varan Bordo-Mavililer, imza parasıyla ilgili detayları da çözdü.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Abdullah Avcı’nın mutlaka kalması yönünde rapor verdiği Nwakaeme için Beşiktaş maçı öncesi resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Milli arada tarafların sözleşme sürecini noktalayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 1.5 milyon Euro’luk garanti ücrete ek olarak imza parası ve bonuslar alacak. Kısacası Nwakaeme’ye takımdaki tavan ücret verilecek.

Gözden Kaçmasın

Portekiz - Türkiye maçında Türkiyenin kazanma formülü Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder ve Yunus Akgün...Portekiz - Türkiye maçında Türkiye'nin kazanma formülü! Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder ve Yunus Akgün...Haberi görüntüle

MÜTHİŞ İKİLİYE DEVAM

Nwakaeme’nin takımda kalmasıyla birlikte, Trabzonspor hücumdaki en güçlü noktası olarak gösterilen sağ ve sol kanadını koruyacak. Visca-Nwakaeme ikilisinden şampiyonluk yolunda müthiş verim alan Fırtına, bu ikiliyle gelecek sezonlarda da rakiplerinin korkulu rüyası olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nwakaeme#Trabzonspor#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu