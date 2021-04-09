Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban şoku!

Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban’ın dün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir”

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