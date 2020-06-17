Son dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Galatasaray maçına...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber geldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. Bordo-Mavililerin yıldız ismi sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.
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