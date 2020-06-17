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Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Galatasaray maçına...

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Son dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Galatasaray maçına...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. Bordo-Mavililerin yıldız ismi sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

 

Son dakika Trabzonsporda Nwakaeme şoku Galatasaray maçına...

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